سياسية
تنفيذي محلية جبل اولياء يفتتح قسم شرطة سوق 6 الجديد بمايو
افتتح المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الاستاذ الناجي بانقا ، قسم شرطة سوق 6 الجديد بمايو بحضور مدير شرطة محلية جبل اولياء العميد دكتور جمال قسم السيد وعدد من القيادت التنفيذية والشرطية .
وحيا المدير التنفيذي للمحلية خلال مخاطبته حفل الافتتاح والذي يأتي في اطار احتفالات البلاد بالعيد السبعين للاستقلال المجيد، نضالات الاباء المؤسسين الذين صنعوا الاستقلال .
مشيرا في هذا الصدد إلى تضحيات شهداء معركة الكرامة الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحرير البلاد من دنس التمرد، كما حيا الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة في تحقيق الآمن والاستقرار وهنأ جماهير المحلية بعيد الاستقلال متمنيا ان يعود عليهم بالخير واليمن والبركات.
سونا