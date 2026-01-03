وزير الإنتاج المفوض بالجزيرة تقف على إزالة شجرة المسكيت بمحلية الحصاحيصا

وقفت الدكتورة عرفة محمود أحمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية بولاية الجزيرة الوزير المفوض يرافقها اللواء أمن معاش أزهري خلف الله رئيس لجنة الإسناد المدني بالمقاومة الشعبية بالولاية على جهود المقاومة الشعبية ومواطني منطقة العمارة طه بمحلية الحصاحيصا في إزالة شجرة المسكيت بالمنطقه .

هذا وقد أشادت الوزير المفوض بإهتمام أبناء المنطقة بإزالة شجرة المسكيت والتي إعتبرتها آفة قومية ذات تأثير سالب على الأراضي والبيئة الزراعية، معلنة تسخير كل الإمكانيات للتخلص من شجرة المسكيت والسعي لإيجاد طرق علمية مناسبة للتعامل مع مخلفاتها .

سونا