عضو مجلس السيادة الفريق ​إبراهيم جابر يفتتح مباني بنك الدم المركزي (استاك) بالخرطوم ويدشن أسطول العربات الجوالة

​افتتح عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس مستشار إبراهيم جابر إبراهيم، الخميس، مباني الإدارة القومية لخدمات نقل الدم الاتحادية وبنك الدم القومي المركزي (استاك). كما شهد سيادته تدشين توزيع أسطول العربات الجوالة للتبرع بالدم المخصصة للولايات.

​وأعرب الفريق جابر لدى مخاطبته الاحتفال بحضور وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم، ووكيل الوزارة، ومديري الإدارات العامة، ومشاركة طلاب جامعة العلوم الصحية عن سعادته بأن يتزامن هذا الافتتاح مع الذكرى السبعين لاستقلال البلاد، مترحماً على شهداء السودان، ومتمنياً الشفاء للجرحى وعودة الأسرى والمفقودين.

​وأشار سيادته إلى أن بنك الدم القومي يمثل ركيزة أساسية لتوطين العمل الطبي في مجال نقل وحفظ الدم، ويعد إضافة حقيقية لإمكانيات وزارة الصحة، بما يمتلكه من أجهزة متطورة تعمل على فحص وتحليل ونقل الدم بأمان وكفاءة عالية لتغطية كافة ولايات السودان.

​وجدد عضو مجلس السيادة عزم القيادة على أن يعود السودان أقوى وأفضل مما كان عليه قبل الحرب، بفضل عزيمة أبنائه وبناته المخلصين الذين يعملون بجد في كافة المجالات لاستعادة الاستقرار. كما أشاد بجهود وتضحيات العاملين في الحقل الصحي، موجهاً سلطات ولاية الخرطوم بتخصيص قطعة أرض لتشييد مبنى جديد للمعمل المركزي بمساحة أكبر وتقنيات أحدث.

​من جانبه، حيا وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، تضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في حماية تراب الوطن، مثمناً مجاهدات الجيش الأبيض الذي ظل مسانداً للقوات المسلحة طوال معركة التحرير. وأوضح أن المشروع الذي أُطلق اليوم هو امتداد لمشروع شريان الحياة الذي بدأ منذ اندلاع الحرب عقب تعرض بنوك الدم في الولايات للتخريب.

​وأضاف د. هيثم أن المشروع يقوده فريق عمل متجانس يحظى بدعم وسند كبيرين من الشركاء في الأمم المتحدة والدول الصديقة والشقيقة في توفير مدخلات الدم الأساسية، لافتاً إلى التطور النوعي في استجلاب الأجهزة الطبية بدعم من وزارة المالية الاتحادية التي أنفقت أكثر من 20 مليار جنيه لدعم هذا المشروع.

​كما استعرض الوزير مساهمة مجلس السيادة ووزارة المالية في استجلاب أحدث أجهزة فحص الدم التي تدخل السودان لأول مرة، بالإضافة إلى (20) عربة جوالة مجهزة بالكامل للتبرع الطوعي.