النيابة تحجِز على المدينة الرياضية وجميع العقارات التابعة لها

حجزت نيابة الفساد والتحقيقات المالية، على المدينة الرياضية وجميع العقارات التي كانت جزءاً منها وصارت مملوكةً لأفراد ومنظمات وهيئات، بجانب الجزء الخاص بجامعة أفريقيا العالمية غير مخصص للدراسة.

وأبلغت المصادر أمس، بأن النيابة خاطبت مسجل عام الأراضي، بخطاب ممهور بتوقيع رئيس النيابة “الهادي مكاوي” بقرار الحجز الصادر عنها.

وبحسب صحيفة الصيحة، فإن وكيل النيابة “أحمد التني”، أشرف على التحري والتحقيق مع مسؤولي النظام السابق، حول القضية التي تتعلق بفساد المدينة الرياضية، على خلفية بلاغ تعدٍّ دُوّن ضد المؤسسات التي شاركت في عملية التعدي على أراضي المدينة الرياضية، بجانب الفساد الإداري والمالي الذي حدث فيها.

الخرطوم (كوش نيوز)

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