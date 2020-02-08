قيادي إتحادي: العرب ذهبوا الى اسرائيل سرا وعلانية

أكد القيادي بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بولاية الجزيرة الاستاذ يس أحمد الفكي أن الشعب السوداني قدم تضحيات كبيرة من أجل القضية الفلسطينية ودفع الثمن تخلفا وإنعزالا عن العالم الحر .

وقال فى تصريح /لسونا/ إن الخرطوم استضافت مؤتمر قمه اللاءت الثلاثه الذي إنعقد في العام 1967م بعد النكسة مباشرة وطببنا جراح الأمة العربية المنهزمة وقمنا برأب الصدع بين عبد الناصر والملك فيصل وأزلنا القطيعة وسوء التفاهم بينهم وتبرعنا بمقدرات الشعب السوداني من أجل القضيه الفلسطينيه و اضاف أن الاخوة العرب ذهبوا سرا وعلانية نحو الإنفتاح مع القياده الإسرائيلية وأصبحنا نحن الدولة الوحيدة التي تنطق بكلمة العدو الإسرائيلي ولشرف الموقف وشرف الإنتماء وشرف العروبة توشحنا به لوحدنا بينما معظم الدول العربية صالحت اسرائيل وفتحت ملحقيات وسفارات ومشاركات في المعارض التجارية وظللنا وحدنا في مواجهه إسرائيل وأمريكا مبينا انه حتي إخواننا الفلسطينين تعايشوا مع إسرائيل وإنتعشت إقتصادياتهم والآن يعيبون علينا مجرد لقاء عابر لايغني ولايثمن من جوع اذ قامت القيامه علينا وهم نسوا وتناسوا أن شعب السودان الآن يبحث عن مصالحه وهذا حق مشروع وهم طبعوا ونحن أحرار فيما نتخذ من قرارات وقيادتنا واعية وهم يرسمون الآن في خارطة طريق لصون مصالح السودان العليا.

سونا

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