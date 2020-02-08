إمهال الحكومة أسبوعاً آخر لدراسة زيادات أسعار الخبز

كشف تجمع أصحاب المخابز عن إعطاء وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس فرصة أسبوع لدراسة الزيادات في أسعار الخبز، واتفق الجانبان على أن يكون الحل مرضياً لجميع الأطراف حتى لو لم تكتمل في أسبوع.

وقال الاتحاد في توضيح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، إن ما جاء على لساني بأن تجمع أصحاب المخابز لن يمهل السيد مدني عباس، ساعة واحدة بعد انقضاء مهلة الأسبوع للرد على التكلفة المرفوعة من قبل التجمع غير صحيح.

وأكد الاتحاد على أن القضايا تحل بالجلوس والتفاوض حتى تخرج بنتائج مرضية لجميع الأطارف حتى لا يتضرر الوطن والمواطن ولا أصحاب المخابز من الأمر.

الخرطوم (كوش نيوز)

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