اكتشاف خمسة بريطانيين مصابين بفيروس كورونا في فرنسا

قال وزيرة الصحة الفرنسية السبت إن خمسة مواطنين بريطانيين بينهم طفل أثبتت إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد في فرنسا، مضيفًا أنهم جميعًا مكثوا في شاليه للتزلج.

واكتشفت فرنسا حتى الآن ما مجموعه 11 حالة من فيروس كورونا الجديد.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) قالت وزيرة الصحة أغنيس بوزين إن “المجموعة” الجديدة تتركز على بريطاني عاد من سنغافورة ومكث في كونتامينيس مونتجوي بالقرب من مونت بلانك في جبال الألب الفرنسية.

وأضافت بوزين “إنها لا تظهر أي علامات خطيرة” على وجود عدوى تهدد الحياة.

وقالت في مؤتمر صحفي إن البريطاني الذي كان في مركز الحالات الجديدة موجودة الآن في بريطانيا ولم يتم احتسابه ضمن العدد الفرنسي.

وقالت الوزير إنه بالإضافة إلى البريطانيين الخمسة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس، تم نقل ستة بريطانيين آخرين كانوا يقيمون في نفس الشاليه في أواخر يناير/ كانون الثاني إلى المستشفى للمراقبة.

وأضافت أن السلطات في فرنسا وسنغافورة تحاول الآن الاتصال بالأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بالبريطاني المصاب في البداية.

ووفقًا لمسؤول الصحة البارز جيروم سالومون الذي حضر المؤتمر الصحفي مع بوزن كان في رحلة عمل وأقام في فندق لحضور حدث مع 94 أجنبيًا آخرين.

وقال إنه تم تحديد “مجموعات” أخرى في ماليزيا وكوريا الجنوبية حول أشخاص حضروا الحدث نفسه.

وقال ويليام كيفيل، أستاذ الرعاية البيئية في الجامعة: “الحالات البريطانية الجديدة في منتجع التزلج الفرنسي شملت طفلاً، مما يدل على أن هذا الفيروس لا يقتصر على كبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، ويمكن لشخص مصاب أن يسبب مجموعة من الحالات”.

وأضاف مايكل هيد، كبير الباحثين في مجال الصحة العالمية في الجامعة نفسها: “تعد سنغافورة مركزًا رئيسيًا للنقل في جنوب شرق آسيا، ولذا فقد نجد المزيد من الحالات الدولية التي انتقلت عبر سنغافورة”.

وقال “سوف يكون لمنتجع التزلج الفرنسي مواطنين من العديد من الدول الأخرى، لذلك هناك تداعيات على احتمال انتقال العدوى. يبدو أن معظم الحالات الست السابقة في فرنسا عولجت بنجاح، رغم أن جميعها لا تزال في المستشفى”.

وقال سالومون إن رجلاً، مواطن صيني يبلغ من العمر 80 عامًا، لا يزال “في حالة حرجة” في أحد مستشفيات باريس.

وتشير أحدث إحصائيات رسمية من الصين إلى أن الفيروس التاجي الجديد الذي اندلع في مدينة ووهان بوسط الصين، أصاب بالفعل أكثر من 34500 شخص في ديسمبر/ كانون الأول، وقتل أكثر من 700 شخص.

بشكل منفصل، أصدرت وزارة الحكومة الفرنسية تحذيراً من أي سفر إلى الصين ما لم يكن هناك سبب “حتمي” للذهاب.

سبوتنيك

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