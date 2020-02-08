بمشاركة حمدوك -القمة الأفريقية تبدأ أعمالها غدا

تنطلق غدا الأحد فعاليات القمة الأفريقية الـ ٣٣ تحت شعار (اسكات البنادق) تهيئة الأجواء المواتية لتنمية أفريقيا بمشاركة السودان بوفد يترأسه رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك.

ويشارك في القمة ٣١ رئيسا و٤ رؤساء وزراء أفارقة و٧ وزراء خارجية بجانب ١٤ من سيدات دول أفريقية حسب مسؤول مراسم الخارجية الإثيوبية.

كما تناقش القمة ملف السلام والأمن في أفريقيا والوضع في ليبيا وفي دولة جنوب السودان والوضع في السودان وفي أفريقيا الوسطى إلى جانب تزايد التهديد الإرهابي في بوركينا فاسو، نيجيريا، والنيجر.

وتناقش القمة أيضا إصلاح مؤسسات الإتحاد الأفريقي وموضوع منظمة التجار الحرة الأفريقية ومن المقرر أن تقوم القمة بانتخاب الـ ١٠ أعضاء الجدد بمجلس السلم والأمن الأفريقي التي ينافس السودان فيها.

سونا

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