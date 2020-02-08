دقلو يلتقى وفد حركة العدل السودانية

إلتقى الفريق اول محمد حمدان دقلو االنائب الاول لرئيس مجلس السيادة رئيس الوفد الحكومي المفاوض بمقر اقامتة بحى المطار مساء اليوم بوفد قناديل السلام التابع لحركة العدل السودانية برئاسة السيد ادم عيسى ابراهيم حسبو امين اقليم كردفان ونائب رئيس الحركة رئيس وفد قناديل السلام .

وفى تصريحات صحفية عقب اللقاء اكد أدم عيسى انهم استمعوا لشرح وافى من سعادة الفريق اول ركن محمد حمدان دقلو حول سير عملية التفاوض مؤكدا انهم لمسوا جدية وحرص كبيرين من سيادته لتحقيق السلام الشامل فى السودان .

وأضاف نائب رئيس حركة العدل السودانية أنه قدم تنويرا لدقلو حول إعتزام قناديل السلام الطواف على الولايات للتبشير بعملية السلام موضحا أنهم ناقشوا موضوع الاسرى مع النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الذى وعدهم بتقديم حلول عاجلة لهذا الملف.

سونا

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