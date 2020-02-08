الحكومة تنفي تعليق التفاوض مع الحلو

نفى وفد الحكومة المفاوض تعليق التفاوض مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو.

وأكد تعميم صحفي باسم الناطق الرسمي لوفد الحكومة المفاوض الأستاذ محمد حسن التعايشي، تلقت (سونا) نسخه منه، التزام الحكومة بجدول التفاوض الذي تحدده الوساطة مع الحركة الشعبية، وفيما يلي تورد (سونا) نص التعميم الصحفي:

تعميم صحفي

لم يتم تعليق التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية-شمال قيادة “عبد العزيز الحلو” ولا تزال الحكومة ملتزمة بجدول المفاوضات الذي تحدده الوساطة مع الحركة الشعبية.

الصحيح أن الحكومة السودانية قد سلمت الوساطة صباح اليوم احتجاجاً مكتوباً على تسجيل لأحد أعضاء وفد الحركة الشعبية المفاوض؛ نعتقد أن التسجيل غير موفق ويؤثر سلباً على البيئة العامة التي يعمل الجميع للحفاظ عليها وتدعيمها وصولاً إلى سلام حقيقي ينهي الحرب ويؤسس لعقد اجتماعي يقوم على مبدأ المساواة والحرية والعدالة.

وتؤكد الحكومة السودانية مواصلتها الحوار في جميع المسارات من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل ومستدام في القريب العاجل.

محمد حسن عثمان التعايشي

الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض

سونا

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