مناقشة 13 ورقة بحثية عن المحاصيل الاثنين

يلتئم يوم الاثنين المقبل ١٠ فبراير الجاري بهيئة البحوث الزراعية بمدني الاجتماع رقم 64 للجنة القومية لفلاحة المحاصيل برئاسة البروفسير عبد المنعم أحمد الصويلح مدير عام هيئة البحوث الزراعية بمشاركة لفيف من العلماء والباحثين بالهيئة والجامعات والمشاريع الإنتاجية القومية وعدد من المزارعين.

وأعلن الدكتور محمد أحمد صالح مقرر اللجنة القومية لفلاحة المحاصيل في تصريح لـ(سونا) أن الاجتماع سيناقش 13 ورقة علمية تشمل النتائج التي توصل إليها الباحثون بالمراكز البحثية حول المحاصيل الحقلية والبستانية والسكر لإجازة التقانات الخاصة بفلاحة المحاصيل .

سونا

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