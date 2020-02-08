تنفيذي جنوب الجزيرة يوجه بالاهتمام بتهيئة الأسواق

ترأس الأستاذ أسامة السماني الطيب المدير التنفيذي لمحلية جنوب الجزيرة اليوم السبت اجتماعا موسعا ضم مديري الوحدات الإدارية والإدارة المالية والمراجعة الداخلية بالمحلية، حيث بحث الاجتماع خطة عمل آلية تحصيل الأسواق.

من جانبها، استعرضت الأستاذة إخلاص حداد المدير المالي بالمحلية موقف تحصيل الإيرادات بالوحدات الإدارية .. فيما أكد مديرو الوحدات الإدارية التزامهم بوضع خطة طموحة لتحصيل إيرادات الأسواق وفق الأسس والضوابط لتحقيق الربط المقرر للموازنة.

و دعا المدير التنفيذي إلى مضاعفة الجهود لتحقيق الربط المقرر للوحدات المختلفة وتوسيع المواعين الإيرادية وعمل مبادرات لرفع نسبة التحصيل، مؤكدا التزامه بتوفير كافة المعينات التي تسهم في تجويد الأداء مع الجهات ذات الصلة بوزارة المالية موجها مديري الوحدات الإدارية للاهتمام بالأسواق وترتيبها وتنظيمها لتسهيل عملية التحصيل.

سونا

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