شاهد: سيلفي متداول لـ (مدني) قبيل الموعد المضروب لوعده بنهاية صفوف الخبز يشعل مواقع التواصل

أثارت صورة (سيلفي) تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوزير الصناعة والتجارة (مدني عباس مدني) بصحبة القيادي بقوى الحرية والتغيير (خالد سلك) وآخرين، أثارت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما نقلت (كوش نيوز)

وجاءت التعليقات متهكمة بانشغال (مدني) بصور السيلفي في الوقت الذي يعاني فيه المواطنين أزمة الخبز، مع اقتراب الموعد الذي قطعه بنهاية الصفوف تماماً بالسودان.

وكان (مدني) قد أكد التزام وزارته بحل مشكلة صفوف الخبز خلال ثلاثة أسابيع بشكل كامل من خلال تكوين آليات المراقبة للتوزيع وحصر المخابز بالتعاون مع الوكلاء.

ويرى مراقبون أن أمام وزير التجارة والصناعة (مدني عباس مدني) أحد الخيارين أما الإيفاء بالوعد الذي قطعه أو الإستقالة، لان المدة الزمنية لانهاء أزمة الخبز أنتهت، لم تتبق منها سوي يوم واحد، وان صفوف الخبز في زيادة بمتوالية هندسية، والمواطنين في حالة ترقب وانتظار انتهاء المدة التي قطعها الوزير.

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



