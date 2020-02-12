شاهد بالفيديو.. على أنغام الأغاني السودانية الهابطة..مطربة وراقصة يقدمن فاصل من الرقص المثير (ورا ورا) بنادي ليلي

تداول ناشطون على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أظهر مطربة تقوم بإحياء حفل بأحد النوادي الليلية خارج السودان حسبما أكد ناشرو المقطع على موقع التواصل المعروف.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قامت المطربة الأثيوبية الجنسية على حسب وصف النشطاء بترديد الأغنية السودانية الهابطة (ورا ورا) والتي اشتهرت وأثارت جدلاً واسعاً وقت انتشارها وترديدها من قبل بعض المطربات بالسودان قبل سنوات طويلة.

https://web.facebook.com/sudanallvideo/videos/695856447617383/

كما أظهر مقطع الفيديو احدى الفتيات وهي تقدم فاصل من الرقص المثير مع المطربة بأعلى المسرح, كما قامت الفنانة بتشجيع الفتاة وتحميسها على الرقص بترديد عبارة (ورا ورا) أكثر من مرة قبل أن تقوم بنفسها بتقديم رقصات مثيرة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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