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اقتصاد وأعمال

الساعوري: اعادة تشغيل مصنع تعليب الخضر والفاكهة بكريمة

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ترأس والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري رئيس مجلس ادارة مصنع تعليب الخضر والفاكهة بكريمة اجتماع مجلس الادارة والذي ناقش الخطة الانتاجية والتشغيلية للمصنع والتي ستبدأ قبل نهاية شهر فبراير الجاري، كما تم من خلال الاجتماع إجازة الهيكل الوظيفي والاداري الجديد للمصنع .

واكد الساعوري في تصريح لـ”سونا” ان الاجتماع كان ناجحا وأسهم في حل أكثر من 95% من مشاكل المصنع تمهيدا لاعادة تشغيلية بطاقة انتاجية عالية وبجودة وكفاءة متميزة خلال هذا الشهر داعيا ادارة المصنع والعاملين فيه بضرورة مضاعفة الجهد والعمل خلال الفترة القادمة حتي يحقق المصنع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة منه ويساهم في نهضة وتطور الولاية ، وجدد في هذا الصدد اهتمام الدولة وحرصها علي تشغييل المصنع وضمان استمراره.

من جانبه اكد المدير الاقليمي لمجموعة القحطاني المهندس محمد محجوب الحسن جاهزية ادارة المصنع لاستقبال انتاجية هذا الموسم من الخام ، مشيرا الي ان اجتماع مجلس الادارة استعرض مجمل القضايا الادارية والفنية بجانب مباركته لخطة انتاج 2020م.

مروي 12-2-2020(سونا)

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