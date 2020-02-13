ورشةالحريات الصحفية وتحديات الأمن القومي بمنبر سونا بالسبت

يستضيف منبر وكالة السودان للأنباء في الساعة الواحدة بعد الظهر من يوم بعد غدٍ السبت ورشة عمل تحت عنوان ( الحريات الصحفية وتحديات الأمن القومي)، التي ينظمها مركز ترياق للخدمات الصحفية بالتعاون مع جمعية الصحافة الإلكترونية، بحضور الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن.

كما يتحدث في الورشة كل من الخبير الإستراتيجي سليمان الأمين البغدادي والخبير الإعلامي عبدالله آدم خاطر وعدد من المختصين وذوي الشأن.

والدعوة موجهة للأجهزة الإعلامية المسموعة والمقروءة والمرئية المحلية والعالمية كافة للمشاركة.

سونا

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