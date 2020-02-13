البرهان يشرف ورشة دور الأئمة والدعاة لتعزيز السلام ببورتسودان الأحد

يشرف رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في زيارته المرتقبة لولاية البحر الأحمر يوم الأحد المقبل التي تعد الثانية للولايات بعد ولاية نهر النيل، ختام ورشة عمل دور الأئمة والدعاة في تعزيز السلام والتنمية التي تستضيفها الولاية في دورة انعقادها السادسة (الأخيرة).

وتجيء الورشة في إطار برنامج وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لتدريب وتأهيل الأئمة والدعاة بالقطاع الشرقي, وذلك بحضور وزيرالشؤون الدينية والأوقاف السيد نصر الدين مفرح وولاة الولايات

الشرقية الثلاث, وقيادات العمل الدعوي بالوزارة ونخبة من علماء السودان

وستناقش الورشة أوراق عمل متخصصة تشمل معالم الوسطية في الإسلام، موقف الإسلام من ظاهرة التطرف والغلو، مفاهيم التنوع والاختلاف وأدب الاختلاف في الإسلام، إلى جانب الخطاب الإسلامي بين وحدة المرجعية والتعدد الاجتهادي، ودور الأئمة والدعاة في التصدي للشائعات، بالإضافة إلى دور الخطاب الدعوي والمرأة في تعزيز السلم الاجتماعي، وأحكام البيوع في الإسلام، والإسلام والدولة المدنية.

سونا

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