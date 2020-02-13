حزب الوطن يعلن تأييده لمنبر جوبا

أعلن حزب الوطن دعمه وتأييده لعملية السلام الجارية بمساراتها الخمسة بجوبا وناشد أطراف التفاوض بإبداء قدر كبير من المرونة خلال جولات التفاوض من أجل تحقيق السلام الشامل وطي صفحة الحرب.

وأوضح د. عبدالعزيز النور الأمين العام لحزب الوطن في تصريح لـ(سونا) أن البلاد تواجه تحديات سياسية واقتصادية تتطلب من جميع القوى الفاعلة في المجتمع تقديم الأفكار والمبادرات التي تسهم في استقرار الفترة الانتقالية وصولًا لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي ودعا إلى ضرورة فتح الوثيقة الدستورية لاستيعاب بقية قوى الثورة والأحزاب السياسية التي ساهمت في صناعة ثورة ديسمبر المجيدة من بينها حزب الوطن.

وأضاف النور ” لا نجاح لأي إصلاح سياسي إلا بالتوافق والتراضي بين الجميع” وجدد دعوته لإقامة مؤتمر اقتصادي جامع يعمل على وضع خطة إسعافية تسهم في تعافي الاقتصاد الوطني وانتشاله من السياسات التي أوقعته فيها سياسات النظام البائد وإيجاد الحلول الناجعة لمشكلات الراهن الاقتصادي بالبلاد.

وكشف النور عن ترتيبات يقوم بها الحزب للإعداد للمؤتمر العام لحزب الوطن بغرض هيكلته وإعادة بنائه استعدادًا للمرحلة السياسية المقبلة.

سونا

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