البدوي: وصول دعم مالي لمعالجات أزمة الوقود

كشف وزير المالية د. إبراهيم البدوي، عن وصول دعومات مالية سيتم توجيها لحل أزمة الوقود بالبلاد، وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء ووزير الإعلام فيصل محمد صالح في تصريحات صحفية: إن الدعم المالي سيوجه للوقود ودفع المتأخرات لبعض الشركات، وأكد خلال إفاداته لمجلس الوزراء أن الدعومات المالية ستساهم في حل أزمة الوقود ودفع المتأخرات، وكشف فيصل عن معالجات لحل الأزمة تمثلت في تحديد كوتة للسيارات في حدود 120 جنيه، بجانب تحديد أيام محددة لها، كاشفاً عن تحديد عدد من المحطات سيتم الإعلان عنها قريباً للبيع بالسعرالتجاري، مشيراً لوجود خيار الكوتة المحددة للسيارات، فضلاً عن خيار البنزين التجاري.

بدوي

شارك الموضوع :



