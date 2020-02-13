السودان: اخلاء معهد السلمابي لاستقبال العائدين من الصين

تقدم الأستاذ ناظم السراج مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم برسالة اعتذار للتلاميذ ولأولياء الأمور ولاطفال الشوارع ولوزارة التربية والتعليم بشأن قرار وزارته باخلاء معهد السلمابي للصم والبكم بالمدينة الاجتماعية لاستقبال الطلاب العائدين من الصين.

ووصف السراج القرار بانه غير مهني ومستعجل ولم يتم التشاور فيه مع وزارة التربية ولاية الخرطوم.

وقال السراج خلال مؤتمر صحفي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم الخميس انه سيتم استقبال العائدين من الصين تحوطا من اصابتهم بجائحة كورونا مؤقتا بها حتي يتم معالجات اخطاء المدينة.

وكشف السراج عن اتجاه لهدم مدرسة السلمابي وإعادة بنائها بعد العام الدراسي نتيجة لوجود معوقات بالمدرسة تتمثل في انقطاع المياه ونقص المعلمين وانهيار السور وقال انه سيتم استضافة طلاب الصف الثامن البالغ عددهم 18طالب بمعهد الأمل للصم والبكم بالخرطوم، كما تم الاتفاق مع مدير عام تعليم الأساس لمواصلة العام الدراسي لعدد 112 طالب فيما يتم استقبال اطفال الشوارع بالمعسكر الكشفي بالكشافة البحرية.

وكشف السراج عن اصدر قراراً بإغلاق مدينة الخرطوم الاجتماعية حتى صيانتها بسبب عيوب واخطاء انشائية واضحة حتي تؤدي وظيفتها كاملة وأضاف أنه تم رفع التصور لوزارة المالية بولاية الخرطوم.

وذكر السراج ان المدينة قامت لخدمة الاطفال المشردين الاجتماعية تضم مركز طيبة، ومجمع للفتيات والفتيان، وبها معهد فني لذوي الإعاقة، ومدرسة السلمابي لذوي الاحتياجات السمعية.

الخرطوم 13-2-2020 (سونا)

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