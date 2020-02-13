المانيا تنهي العقوبات المالية والاقتصادية والسياسية والفنية على السودان

قررت المانيا رفع جميع العقوبات المفروضة على السودان واستئناف التعاون في المجالات كافة.

وقال البرلمان الالماني ان على الحكومة الالمانية ان تستانف التعاون مع السودان في كافة المجالات “وان يشمل هذا التعاون المجالات السياسية والاقتصادية والفنية والمالية”.

وكان السفير الألماني بالخرطوم أولريش كلونكر قد اكد لسونا استئناف الدعم التنموي للسودان يعد ثلاثين عاما من التوقف، بعد أن أقره البرلمان في جلسة عقدها اليوم لهذا الأمر.

وقال السفير في مقابلة حصرية مع وكالة السودان للأنباء (سونا) إن البرلمان الألماني أقر في جلسته اليوم استئناف برنامج التعاون مع السودان في مجال المساعدات التنموية والذي تم إيقافه منذ العام ١٩٨٩ وذلك في إطار دعم سياسات الحكومة الانتقالية في السودان .وأكد السفير الألماني لـ”سونا” حرص بلاده على تقويه العلاقات الثنائية بين البلدين في المرحلة الانتقالية.

الجدير بالذكر أن السيد رئيس الوزراء د عبد الله حمدوك غادر إلى ألمانيا على رأس وفد رفيع المستوى إلى ألمانيا.

وسيلتقي السيدة أنجيلا ميركل قبل مشاركته في فعاليات مؤتمر الأمن بميونخ، كما سيقوم السيد فرانك اشتاينمير رئيس دولة ألمانيا الاتحادية بزيارة إلى السودان في ٢٧ من الشهر الجاري لتأكيد دعم ألمانيا للسودان وفتح مجالات أرحب للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

لخرطوم 13-2-2020( سونا)

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