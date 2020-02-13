رئيس مجلس الوزراء يزور جمهورية المانيا

توجه د.عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء عصر الخميس الي العاصمة الالمانية برلين في زيارة رسمية تستغرق يومين يرافقه خلالها وزير الدفاع الفريق أول جمال الدين عمر محمد و وزير الطاقة و التعدين السيد/ عادل علي ابراهيم ووزير الدولة بوزارة الخارجية د. عمر قمر الدين و المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد الجميد قسم السيد ، و ذلك للمشاركة في مؤتمر الامن باوروبا ٢٠٢٠م بمدينة ميونخ في الفترة من ١٤ إلي ١٦ فبراير الجاري .

هذا و سيلتقي د. عبدالله حمدوك يوم غد الجمعة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كما سيلتقي على هامش المؤتمر عدد من الشخصيات الاقليمية و الدولية الفاعلة المهتمة بالشأن السوداني .

وتأتي زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق لسيادته لالمانيا في إطار تطوير العلاقات مع جمهورية المانيا عقب ثلاثين عاما من الفتور و وسط إهتمام و دعم ألماني كبير للحكومة المدنية و التحول الديمقراطي في السودان .

الجدير بالذكر أن الرئيس الألماني سيزور نهاية هذا الشهر السودان تعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين و ودعم الحكومة الانتقالية في سعيها نحو النهضة و النماء الاقتصادي فضلا عن الاستفادة من التجربة الألمانية باعتبارها من أكبر الاقتصاديات في اوروبا و العالم .

و يتوقع أن تدفع زيارة رئيس مجلس الوزراء لألمانيا في اتجاه تعزيز العلاقات مع أوربا وعودة السودان للمجتمع الدولي .

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