السودان يرحب بقرار البرلمان الألماني

رحبت حكومة جمهورية السودان بقرار البرلمان الألماني الصادر اليوم بإستئناف وتوسيع العلاقات الإقتصادية والتنموية مع السودان بعد انقطاع دام ثلاثة عقود.

وأكِّدت الحكومة الإنتقالية في بيان اصدرته وزارة الخارجية الخميس التزامها الكامل بالانتقال من مرحلة العون الإنساني الى خلق شراكات استراتيجية تنموية مستدامة ترتكز على أسس التنمية الشاملة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين بِما يدعم الاقتصاد القومي.

واعلنت الحكومة عن تطلعها للعمل مع الحكومة الألمانية على ترقية التعاون التنموي والشراكة الاقتصادية في عدة مجالات ابرزها الطاقة والتعدين والبنى التحتية.

ويأتي القرار في إطارالانخراط الالماني تجاه السودان منذ نجاح الثورة حيث أوفدت الحكومة الألمانية الي السودان عدد من الوفود الرسمية والفنية لدعم متطلبات المرحلة بناءا علي الاولويات التي طرحتها الحكومة الانتقالية وكان من ابرز الزيارات هي زيارة وزير الخارجية الالماني في مطلع سبتمبر الماضي وزيارة وزير التعاون الاقتصادي الالماني في فبراير الجاري ومن المتوقع ان يزور فخامة الرئيس الفيدرالي الالماني السودان نهاية هذا الشهر.

وكان البرلمان الألماني قد اصدر قرار في العام ١٩٨٩ قضى بوقف التعاون التنموي مع السودان نسبة لاندلاع الحرب الاهلية ، الا ان ألمانيا ظلت تقدم عونا انسانيا في بعض المناطق المتأثرة خاصة ولايات دارفور.

الخرطوم في 13-2-2020(سونا)

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