ترامب: قريبون من إبرام اتفاق سلام مع طالبان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن بلاده قريبة من إبرام اتفاق سلام مع حركة طالبان.

جاء ذلك في مقابلة لترامب مع إذاعة “iHeart” الأمريكية، تحدث فيها عن إمكانية عقد اتفاق مع طالبان.

وأضاف: “أعتقد أننا قريبون جدا، وأعتقد أنها فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق، وسنرى النتيجة بعد عدة أسابيع”.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله بإبرام اتفاق مع طالبان في هذا الإطار.

والأربعاء، كشف مسؤولون أمريكيون وأفغان، لصحيفة “نيويورك تايمز” عن موافقة ترامب على اتفاق سلام “مشروط” مع طالبان.

وحسب الصحيفة، لن يتم التوقيع رسميا على اتفاق السلام بين الطرفين “إلا إذا قدمت طالبان دليلا على التزامها به خلال فترة مدتها 7 أيام، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من فبراير/شباط الجاري”.

وتشهد أفغانستان، منذ الغزو الأمريكي عام 2001، صراعا بين طالبان من جهة والقوات الحكومية والدولية بقيادة الولايات المتحدة من جهة أخرى؛ ما تسبب في سقوط آلاف الضحايا المدنيين.

وتسيطر طالبان على نحو 59 من أصل 407 وحدات إدارية تتشكل منها أفغانستان، بينما تتمتع بنفوذ في 119 وحدة إدارية أخرى، وفق تقرير مكتب الولايات المتحدة لإعادة إعمار أفغانستان.

الأناضول

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