فصل قضاة بسبب تجاوزات واعادة آخرين للخدمة

أوصت اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات القضاة المحالين للصالح العام خلال الأعوام (1992-1989) بأعادة (25) قاضياً للخدمة، وهم الذين لم يتجاوزوا سن المعاش.

في الوقت الذي أوصت فيه لجان المحاسبة التي شكلتها رئيسة القضاء مولانا نعمات عبد الله بفصل قضاة بسبب مخالفات وتجاوزات إدارية طبقاً لموقع “التغيير”.

وأكدت رئيسة لجنة المفصولين فتحية عبد الباقي في لقائها مع رئيسة القضاء وفقاً لتصريح صحفي صادر عن القضائية بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الطلبات المقدمة من القضاة الذين أحيلوا للمعاش في العهد البائد ويرغبون في العودة للخدمة بلغت (70) طلباً، تم تصنيفها إلى مجموعتين: الأولى شملت الذين تجاوزوا سن المعاش وعددهم (43)، وأوصت اللجنة بتعويضهم مادياً بتحسين معاشهم وفقاً للدرجة المستحقة، بينما أوصت بإعادة (25) من المجموعة الثانية للخدمة في درجة قاضي محكمة عليا ومحكمة استئناف.

الخرطوم (كوش نيوز)

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