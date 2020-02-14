شبكة شباب النيل الأزرق تواصل حملاتها التوعوية والتثقيفية

واصلت شبكة شباب النيل الازرق حملاتها التوعوية والتثقيفية بدعم من الوكاله الأمريكيه للتنمية الدوليه ضمن مشروع تعزيز كفاءة شبكة شباب النيل الأزرق حول التحول الديمقراطي والممارسه السياسيه عبر الحوارات المجتمعيه .

وأقامت الشبكة منتدي توعوي تثقيفي بمنطقة بكوري محلية قيسان مساء أمس وبلغ عدد المستهدفين في المنتدي اكثر من 100 شاب وشابه بالإضافه لقيادات الإداره الأهليه والكنداكات.

وفي تصريح لوكالة السودان للانباء قال علي النور رئيس الشبكة ان المنتدي ناقش جملة من الموضوعات ابرزهاالتحول الديمقراطي ،الهويه بالتركيز علي الديمقراطية والعدالة الانتقالية و المصالحات والتعايش السلمي واضاف علي ان المنتديات متواصلة واليوم تستضيف مدينة الشهيد افندي بمحلية باو المنتدي التوعوي والتثقيفي.

سونا

شارك الموضوع :



