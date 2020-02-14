تاور يشرف حفل توزيع جائزة الطيب صالح للإبداع الكتابي

شرف البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة بقاعة الصداقة مساء اليوم ، حفل توزيع جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابى ، وسط حضور كبير في مقدمتهم وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح و وكيل أول الوزارة الأستاذ الرشيد سعيد ورئيس مجلس أمناء الجائزة البروفيسور على محمد شمو وضيف شرف الجائزة الدكتور فرانسيس دينق الكاتب والخبير بالأمم المتحدة، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالخرطوم ولفيف من الأدباء من السودان وعدد من الدول العربية، والمهتمين بالجائزة والإعلاميين.

وقدم البروفيسور تاور الجوائز للفائزين فى ضروب الكتابة الإبداعية المختلفة التى شملت الرواية والقصة القصيرة والدراسات النقدية، وقدمت ثلاث جوائز للفائزين فى كل ضرب أدبى، حيث شملت قائمة الفائزين عدد من البلدان العربية من بينها السودان وجمهورية مصر العربية والعراق ودولة المغرب وسوريا وليبيا، كما تم خلال الاحتفال تكريم البروفيسور مالك بدرى باعتباره شخصية زين الثقافية لهذا العام.

وقدم الأستاذ مجذوب عيدروس أمين عام الجائزة التقرير العام للجائزة التى بدأت منذ عشر سنوات.

وقال عيدروس إن نسبة الأعمال المشاركة هذا العام كانت الأعلى حيث قدمت ٧٤٦ عملا للمنافسه من ٣٢ دولة من العالم، منها ٣٩٢ رواية و٣٠٠ مجموعة قصصية و٥٤ دراسة نقدية.

ويأتى الاحتفال توافقا مع الذكرى العاشرة لرحيل عبقرى الرواية العربية الأستاذ الطيب صالح التى أطلقتها الشركة السودانية للهاتف السيار زين فى العام ٢٠١٠ وذلك تخليدا لذكرى الأديب السودانى العالمى الطيب صالح ليصبح منتصف فبراير من كل عام موعدا لانطلاق أكبر المواسم الثقافية التى تشهدها البلاد والمحيط الاقليمى والعالمى.

سونا

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