نيكولا تلتقي الرئيس السابق للمجلس التاسيسي التونسي

عقدت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة رجاء نيكولا عبد المسيح والوفد المرافق لها اليوم لقاءا مع د. مصطفي بن جعفر الرئيس السابق للمجلس التاسيسي التونسي في إطار برنامج مؤسسة وستمنستر للديمقراطية الذي خصصته للسودان.

وأوضحت دينا ملحم المديرة الإقليمية لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة في تصريح صحفي أن اللقاء تناول تجربة الحوار الوطني ووضع الدستور التونسي الذي اجمعت عليه كل القوي السياسية التونسية.

وأبانت دينا أن لقاءات اليوم ركزت علي التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي وأسس المساءلة والآليات الرقابية التي تضمنها الدستور التونسي وسبل إنزال هذه الآليات علي ارض الواقع.

سونا

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