ختام جولة مباحثات سد النهصة الحالية بواشنطن

اختتمت الجولة الحالية لمباحثات سد النهضة الإثيوبي والتي انعقدت في واشنطن خلال يومي الأربعاء والخميس الثاني عشر والثالث عشر من فبراير الجاري بمشاركة وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث، وبرئاسة وزير الخزانة الأمريكي وحضور رئيس البنك الدولي، كمراقببن ، إختتمت أعمالها الجولة أصدرت بياناً مشتركاً أكد على أن الوزراء قد استعرضوا خلال الجولة، التقدم الذي أحرزته الفرق الفنية والقانونية، و واصلوا نقاشهم حول المسائل المتبقية الضرورية لإعداد إتفاق نهائي.

ونقل البيان ..بأن الوزراء أكدوا على أهمية التعاون عبر الحدود في تنمية حوض النيل الأزرق بُغية تحسين حياة الشعوب في مصر، إثيوبيا والسودان. وتعهد الوزراء بإلتوصل إلى إتفاق.

كما أكد البيان على أن الولايات المتحدة، وبدعم فني من البنك الدولي، قد وافقت على تيسير إعداد الاتفاق النهائي لدراسته بواسطة السادة الوزراء ورؤساء الدول بغية الإنتهاء بنهاية هذا الشهر.

سونا

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