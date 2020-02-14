مشاركة فاعلة للشركات الزراعية بمعرض الدمازين التجاري

شهد معرض الدمازين التجاري الاستثماري الثالث الذي نظمته وزارة الإنتاج و الموارد الاقتصادية بولاية النيل الازرق أمس بالتعاون مع شركة تركو فيشن للمعارض و الإستثمار و الراعي الماسي ( شركة جياد للجرارات و المعدات الزراعيه- شركة دال للزراعة المبتكرة – محجوب اولاد الهندسية – مجموعة سي تي سي و الراعي الذهبي – شركة الدومة للتجارة و الخدمات الزراعية و الراعي الفضي – الصفوة للمعدات الهندسية – بشير للسيارات فريش للزيوت) شهد مشاركة مجموعة من الشركات الزراعية و الشركات العاملة في مجال التصنيع الزراعي و الأسمدة و الأعلاف و البذور، الى جانب مشاركة العديد من الزوار و الاقبال المتزايد من كبار المزارعين وصغار المزارعين و رجال المال الأعمال و لفيف من المواطنين

وكالة السودان للانباء أجرت استطلاعات واسعة مع المهندسين الزراعيين والعاملين في الحقل الزراعي اليوم حول الفوائد والمكاسب التي يحققها المعرض، حيث أكد المهندس زراعي شهاب الطاهر أن النسخة الثالثة من معرض الدمازين التجاري الاستثماري جاءت متفردة و قدمت فيها الشركات الزراعية أحدث التقنيات في الهندسة الزراعية والجديد من الاليات الزراعية بجانب أفضل الخدمات الزراعية لمراحل التحضيرات والزراعة والحصاد.

واضاف شهاب أن العروض المقدمة من قبل الشركات مقارنة بالوضع الاقتصادي تعتبر مناسبة وتؤكد جدية ورغبة الشركات للتعاون مع كافة الفئات

المهندس زراعي أريج عثمان ثمنت مبادرات وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وسعيها الجاد للنهوض بالقطاع الزراعي والترويج للامكانيات التي تزخر بها الولاية وأضافت أريج أن البرنامج المصاحب للمعرض يغطي جوانب متعددة وفرصة للمزارعين للتعرف على كيفية تطبيق التقانات الزراعية الحديثة خاصة وان الدولة تتجه بكلياتها نحو الانتقال بالزراعة من التقليدية الى رحاب الزراعة بالتقانة لزيادة الانتاج والانتاجية

سونا

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