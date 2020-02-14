دعوة لتبادل الادوار بين القطاعين العام والخاص

دعا دكتور هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي الى تبادل الادوار بين القطاعين العام والخاص بصورة تمكن القطاع العام من الخروج تدريجيا من الانشطة الاقتصادية والتجارية.

و أكد د. هيثم في تصريح (لسونا) أهمية الخطوة “تبادل الادوار بين القطاعين العام والخاص” فى فتح الباب واسعا أمام المبادرات الخاصة لتشجيع الاستثمار الوطني وذلك لتخفيف الاعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة نتيجة دعمها للمؤسسات الاقتصادية الخاسرة ، كما تساهم هذه الخطوة أيضا في توفير ودعم احتياجات المواطنين وترقية الخدمات كالصحة والتعليم والبحث العلمي مع الاهتمام بالبنية الاساسية والمنشاءات الاقتصادية ذات الصبغة والاهمية الاستراتيجية .

وقطع هيثم بأهمية الخطوة فى تطوير أسواق المال وتنشيطها مع ادخال الحركية على رأس مال الشركات لتنمية قدراتها الانتاجية الامر الذي يخلق مناخ جاذب للاستثمار الوطني والاجنبي .

سونا

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