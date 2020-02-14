نجاح تجربة السماد العضوي والزراعة العضوية بالسوكي

أكد مدير ادارة الزراعة بمحلية السوكي القاسم محمد أحمد أهمية تجربة السماد و الزراعة العضوية التي تم العمل بها بمكاتب الزراعة بكركوج وأصبحت تجربة ناجحة ، مبينا أن هذه التجربة يتم تحضيرها من مخلفات الحيوان ومخلفات المزارع ويتم دفنها تحت الأرض لمدة من الزمن وهي عملية تخمير هوائى.

وأوضح القاسم في تصريح (لسونا) أن التجربة تعتمد على التسميد الطبيعي وهو سماد عضوي اعتمدت عليه الدول المتقدمة لخلوه من المواد الكيمائية المسرطنة ، لافتاً إلى أن الزراعة العضوية عبارة عن نمط زراعة بدون استخدام المواد الكيمائية المصنعة كالاسمده الكيمائية المعدنية ومبيدات الآفات و الحشائش والمضادات الحيوية وغيرها .

وأشار القاسم إلى نجاح التجربة بوحدة كركوج ، مؤكدا أنه سيتم تحضيرها مرة أخرى والعمل بها في وحدة السوكي لعكسها على المزارعين وعمل تجارب بالجنائن والمترات لتصنيع السماد والابتعاد عن الاسمدة الكيمائية الضارة من أجل زيادة الإنتاج والانتاجية في القطاع الزراعي الحقلي والقطاع البستاني .

سونا

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