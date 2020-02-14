الزكاة تملك مشروعات انتاجيةبتكلفة (4)ملاينين جنيه

أكد الاستاذ عبد الرحيم فضل عبد الرحيم مدير القطاع الشمالي للديوان الزكاة بجنوب كردفان مدير الزكاة بالدلنج أن الديوان قام بمتليك مشروعات انتاجية متناهية الصغر بتكلفة تفوق 4 ملاينين جنية للاسر الفقيرة التي تم اختيارها وفق الاسسس والضوابط بمناطق مختلفة بالدلنج.

وقال مدير القطاع للديوان الزكاة في تصريح (لسونا) إن المشروعات التي تم تمليكها خلال العام الماضي شملت (45) ثلاجه (650) رأسا من الماعز بواقع (8) رأس من الماعز لكل أسرة بجانب 3 من الطواحين (2) ورش حداده (2) نجارة، واضاف مدير القطاع الشمالي أنه تم تمليك (59) كارو و (2) بنشر وصالون حلاقة الى جانب تمليك روس أموال تجارية، لافتا إلى أنه تم تمليك مشروعات عينية شملت خلاوى القرآن الكريم وشريحة المعاقين.

من جانبها أوضحت الاستاذة نسمة جاد الله حقار مدير المصارف والمشروعات بديوان الزكاة بالدلنج ان المشروعات التي تم تمليكها ساهمت كثيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشرائح المستهدفة وتخفيف وطأة الففر ، واشارت نسمة الى أن الديوان يعمل جاهدا في الوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة بالمناطق المختلفة للمحلية والقطاع الشمالي .

واوضحت مدير المصارف والمشروعات بالديوان أن الديوان بالمحلية يعمل الان في وضع التربيات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مشروع السلة الغذائية للفقراء والمساكين خلال الفترة المقبلة ، مشيدة ة بالدور المتعاظم للمكلفين والعاملين عليها في خدمة الفقراء بكافة مناطق المحلية المختلفةز

سونا

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