كشف تنقّلات للخارجية يشمل أكثر من (30) دبلوماسياً

أعلنت وزارة الخارجية بشكل رسمي، عن كشف تنقّلات كبيرة وسط دبلوماسييها، شملت أكثر ثلاثين دبلوماسياً.

وعلمت (الصيحة)، أن التنقّلات شملت دبلوماسيين من الوزارة للبعثات ومن البعثات للوزارة، فيما تم نقل بعضهم بين البعثات.

وأقرت الوزارة حسب مصدر مسؤول تحدث لـ(الصيحة)، بأن التنقلات تأخرت كثيراً بسبب الأوضاع العامة التي تعيشها البلاد والوزارة في أعقاب الثورة.

وأكدت مصادر دبلوماسية، أن الوزارة دفعت لرئاسة مجلس الوزراء بعدة ترشيحات للسفراء لشغل مهمة رئاسة البعثات، لاختيار ما يناسب السفارات ومن ثم اعتمادهم من قبل رئيس مجلس السيادة.

وتشير (الصيحة)، إلى أن أكثر من (50) سفارة تسير أعمالها عبر قائمين بالأعمال منذ سقوط النظام السابق.

الصيحة

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