4 ملايين جنيه مشروعات الزكاة بالدلنج

كشف الأستاذ عبد الرحيم فضل عبد الرحيم مدير ديوان الزكاة بمحلية الدلنج أن الديوان قام بتمليك مشروعات إنتاجية متناهية الصغر بتكلفة تفوق 4ملايين جنيه للأسر الفقيرة التي تم اختيارها وفق الأسس والضوابط بمناطق مختلفة بالدلنج.

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن المشروعات التي تم تمليكها خلال العام الماضي شملت 45ثلاجة و650رأسا من الماعز بواقع كل أسرة 8 رؤوس من الماعز بجانب 3 من الطواحين وورشتي حدادة بجانب ورشتي نجارة.

وأضاف أنه تم تمليك 59 كارو وبنشرين وصالون حلاقة وتمليك رؤوس أموال تجارية، لافتا إلى أنه تم تمليك مشروعات عينية شملت خلاوى القرآن الكريم وشريحة المعاقين.

من جانبها أوضحت الأستاذة نسمة جاد الله حقار مدير المصارف والمشروبات بديوان الزكاة بالدلنج لـ(سونا) أن المشروعات التي تم تمليكها ساهمت كثيرا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشرائح المستهدفة وتخفيف وطأة الفقر. واشارت إلى أن الديوان يعمل جاهدا للوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة بالمناطق المختلفة للمحلية والقطاع الشمالي. وأوضحت أن الديوان بالمحلية يعمل الآن في وضع الترتبيات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مشروع السلة الغذائية للفقراء والمساكين خلال الفترة المقبلة.

واشادت نسمة بالدور المتعاظم للمكلفين والعاملين عليها في خدمة الفقراء بكافة مناطق المحلية المختلفة.

سونا

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