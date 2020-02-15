لجان مقاومة بالقضارف تقرر منع الخطاب السياسي بخطب الجمعة

قررت لجان الخدمات و المقاومة بحي ديم النور غرب بولاية القضارف ايقاف الخطاب السياسي بخطب الجمعة وبحسب الخطاب الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه فان لجان الخدمات و المقاومة بحي ديم النور غرب بالقضارف أبلغت لجنة مسجد أبوبكر الصديق استنادا على سلطاتها وتوجيهات وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح بقرار ايقاف الخطاب السياسي في خطب الجمعة ووجهت لجنة المسجد بالزام الخطيب بذلك وشددت على ضرورة عدم الزج بالخلافات السياسية داخل المساجد .

وقالت من الملاحظ إنه يتم في صلاة الجمعة استغلال المنابر لاغراض سياسية مجافية بذلك الغرض من صلاة الجمعة التي يفترض ان تحث خطبتها المصلين على مكارم الأخلاق والدعوة للفضيلة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واردفت لكن مايحدث الان في المساجد عبارة عن خطب سياسية وانتقاد للحكومة الانتقالية التي جاءت بدماء الشعب الطاهرة.

الخرطوم سعاد الخضر

صحيفة الجريدة

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