شاهد .. صور أول لقاء بين رئيس وزراء السودان حمدوك وبومبيو تثير الجدل .. ومعلق: وديت البشير وين؟

أثارت صور رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، ووزير خارجية أمريكا مايك بومبيو وحالة الانسجام بينهما، ضجة وجدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لموقع “روسيا اليوم” نقلا عن “السوداني الإلكترونية” فقد أظهرت الصور التي التقطت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، وتداولها رواد مواقع التواصل، الأجواء الودية وتبادل الابتسامات ما بين حمدوك والوزير بومبيو، وكشفت لغة الجسد عن إيحاء بالانسجام التام، في أول لقاء جمع بينهما منذ تسلم حمدوك رئاسة مجلس الوزراء بعد سقوط نظام عمر البشير.

وكتب أحد المغردين تعليقا على الصورة يقول: بومبيو : وديت البشير وين يا حمدوك؟ حمدوك : في كوبر وعلي لاهاي.

صحيفة المرصد

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