تفاصيل جديدة بشأن “العلاقة الغرامية” لإلهان عمر

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية تفاصيل جديدة بشأن “العلاقة الغرامية” التي تجمع عضوة مجلس النواب الأميركية من أصل صومالي إلهان عمر (38 عاما) والمسؤول في حملتها تيم ماينت.

لباس النوم

وقالت الصحيفة نقلا عن “مصادر مختلفة” إن زوجها أحمد حرسي (40 عاما) دخل شقة عمر في العاصمة الأميركية واشنطن الربيع الماضي ووجدها وماينت “في لباس النوم”.

وذكر مصدران أن حرسي الذي أنجبت عمر منه ثلاثة أبناء تأكد حين “فاجأها” بالذهاب إلى هناك من الشكوك التي كانت تساوره بشأن تلك العلاقة.

وأضاف تقرير ديلي ميل أن عمر كانت لا ترغب في أن يبقى حرسي إلى جوارها في العاصمة التي انتقلت إليها بعد انتخاباها في 2018، وطلبت منه أن يقيم مع أبنائهما في مدينة مينابولس، عاصمة ولاية مينيسوتا التي ترشحت عن دائرة انتخابية بها.

وضعية غرامية

ولفت أحد مصادر الصحيفة إلى أن حرسي لم يشاهدهما في الفراش لكنها كانا في “وضعية غرامية”.

وكانت ديلي ميل قد ذكرت في تقرير سابق أن عمر وماينت، وهو صاحب شركة استشارات كانت قد دفعت له حوالي 230 ألف دولار مقابل خدمات تتعلق بحملتها الانتخابية، “في علاقة غرامية وأنهما يتلقيان سرا في شقة بواشنطن”.

وأعلن عمر وحرسي انفصالهما في نوفمبر من العام الماضي، بعد رحلة زواج بدأت عام 2002.

250 ألف دولار

وقالت مصادر ديلي ميل إن حرسي وعمر توصلا إلى اتفاق يحصل بموجبه طليقها على “عشرات الآلاف من الدولارات” مقابل عدم تحدثه علنا عن مسألة انتهاء زواجهما. وتحدث مصدر عن حصوله على مبلغ 250 ألف دولار تقسم على ست سنوات.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن أشخاص من الجالية الصومالية في مينيسوتا قولهم إن النائبة “فقدت الكثير من شعبيتها” هناك بعد أن تم تسريب أخبار علاقتها بماينت.

صحيفة المرصد

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