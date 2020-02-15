خبير يدعو للتوافق على مرتكزات الأمن القومي

دعا الخبير الإعلامي عبدالله آدم خاطر، إلى التوافق على مرتكزات الأمن القومي في ظل الواقع السوداني بعد ثورة ديسمبر المجيدة القائم على الديمقراطية وسيادة حكم القانون وبحسن إدارة التنوع في البلاد.

وقال خاطر – لدى مخاطبته ورشة الحريات الصحفية وتحديات الأمن القومي اليوم بمنبر وكالة السودان للانباء – إن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيفية استخدام هذه الحرية لبناء مستقبل للأمن القومي السوداني ، خاصة بعد أن تجاوزنا بفضل ثورة ديسمبر المجيدة ؛ إلى واقع إنساني وفضاء واسع، وحصلنا على قدر من المعرفة جعلتنا أكثر وعياً بأن مستقبل السودان في الديمقراطية ولاشيء غير الديمقراطية؛ إذ لا مركز وهوامش؛ بل مركز ومراكز جديدة تنمو في إطار تنمية السودان، مشيراً إلى أن التنمية تبدأ من الأسفل حتى نصل إلى ما نصبو إليه، وعلى علاقاتنا الخارجية ، والتي كانت تقوم على المشاحنات في ظل النظام البائد، تقف الآن على مسافة واحدة من كل الدول.

وثمن سيادته الشراكة بين المدنيين والعسكريين لإنجاز هذه المهمة رغم الصعوبات، فقد اصبحنا ننظر إلى المستقبل ، كما أن الأمن القومي السوداني يمتد إلى العلاقة مع المجتمع الدولي وأن هنالك الكثير في هذا الجانب يمكن أن تقدمه الصحافة السودانية.

سونا

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