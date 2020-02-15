الناطق الرسمي للقوات المسلحةيدعو الصحافيين لتقديم الهم العام

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن د.عامر محمد الحسن؛ أن عدم الالتزام بالمحددات الوطنية ورفع وتقديم مطلوبات الهم العام السوداني على كل مطلوبات سياسية ضيقة أوشخصية محددة هو ضياع للوطن خاصة في هذه المرحلة المفصلية لإكمال التحول وتحقيق مطالب الثورة السودانية بالكامل .

ودعا سيادته ورشة الحريات الصحفية وتحديات الأمن القومي اليوم بمنبر سونا للعمل على طرق أبواب السلام والاستقرار وتعزيز الثقة بين المواطن والقوات المسلحة، وشحذ همم رجالها ورفع معنوياتهم مقابل التضحيات التى يقومون بها من أجل الوطن والمواطن حتى تنعم البلاد بالاستقرار والأمن .

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في الورشة التي نظمها مركز ترياق للخدمات الصحفية بالتعاون مع جمعية الصحافة الإلكترونية، إن دور الإعلام أن يتأكد من منشأ ومصدر الخبر أو المصدر المعترف به رسميا لأن التعامل مع الأخبار التى لم تؤخذ من مصدرها الأصلي تكون خصما على الوطن والمواطن خاصة في إطار وسائل التواصل الاجتماعي والتى تعتمد على صورة كبيرة في نقل المواضيع المثارة فيها على المواضيع المطروحة على الساحة الإعلامية مع وجود مشوهين ومزورين للحقائق يضللون الرأي العام .

وأشار العميد الركن عامر الى أن ثورة ديسمبر الشعبية فتحت نوافذ كثيرة من تقارب القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى مع الشعب السوداني من خلال الشفافية في الإعلان المستمر للرأي العام من قبل المختصين، ومكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة واحد منهم لكثير من القضايا ذات الارتباط بتساؤلات المجتمع ودحضا للإشاعات الضارة .

سونا

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