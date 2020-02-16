مدير دائرة الجنايات يشهد دورةالاجراءات العملية لمجالس التحقيق

افتتح العميد شرطة الدكتور محمد علي عبدالجابر مدير دائرة الجنايات لشرطة ولاية شمال كردفان ممثل مدير شرطة ولاية شمال كردفان اليوم الدورة التدريبية التي نظمتها إدارة الشؤون القانونية بالتنسيق مع إدارة التدريب لشرطة الولاية لضباط شرطة الولاية من رتبة مقدم فما دون، مؤكدا اهمية التدريب في تطوير الاداء المهني للضباط.

من جهته رحب مدير إدارة الشؤون القانونية لشرطة الولاية بالعميد شرطة دكتور محمد علي عبـدالجابر مدير دائرة الجنايات و مدير إدارة التدريب ومديري الإدارات العامة والمتخصصة والمحاضر بالدورة المقدم شرطة حقوقي أبو بكر ابكر آدم والدارسين من الضباط ، مشيرا إلى تنسيقهم التام مع إدارة التدريب، متمنيا الاستفادة القصوى من محتويات الدورة.

فيما اكد العقيد شرطة صديق يس أن التدريب هو صنو العمل ويفتح الآفاق بملاحقته للمستجدات وفي ظل الايقاع السريع ، مشيراً إلى مجالس التحقيق والمحاكم وارتباطها بالحقوق وماهية الحياد في أداء الاعمال الخاصة بهما.

هذا وستستمر الدورة حتى العشرين من فبراير الجاري.

سونا

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