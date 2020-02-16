التأمين الصحي ولايةالخرطوم: استمرارية توفير الخدمة الجيدة

أكد دكتور زاكي الدين الشريف مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية بهيئة التأمين الصحي ولاية الخرطوم حرص الهيئة على استمرارية توفير الخدمة الجيدة للمؤمن عليهم وعلى توفير الخدمات التشخيصية والدوائية حسب المواقع الجغرافية لحاملي البطاقة العلاجية.

وأبان في تصريح لـ(سونا) التزام الهيئة باسترداد قيمة الخدمة الطبية المتعاقد عليها في حال عدم توفرها في المواقع التأمينية عبر البطاقة العلاجية وأشار إلى ضرورة الاستخدام القانوني للبطاقة وعدم استخدام شخص لبطاقة شخص آخر وأبان أن ذلك تترتب عليه مساءلة قانونية ومصادرة البطاقة.

وقال زاكي الدين إنه من حق أي شخص امتلاك بطاقة علاجية وفق قانون التأمين الصحي وإن إجراءات استخدامها ميسورة ومتاحة لكل فرد في ولاية الخرطوم.

سونا

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