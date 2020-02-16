التربية بشمال كردفان تثمن ورشة مراجعة لوائح الفصل والإعادة بالثانوية

أكد عبد الواحد حمدالنيل محمد المدير العام لوزارة التربية والتوجيه بولاية شمال كردفان أن ورشة مراجعة لوائح الفصل والإعادة والنقل لطلاب المرحلة الثانوية التي نظمتها إدارة المرحلة الثانوية بالولاية بقاعة الوزارة تحت شعار ( تعليم مؤسس من أجل جيل مميز) بحضور إدارات التعليم الثانوي السابقين ورئيس لجنة المعلمين بالولاية، أكد أنها تأتي لمستجدات المناهج والتقويم المدرسي ورحب بإدارات المرحلة الثانوية السابقين وطالب عبدالواحد حمدالنيل الخبرات التعليمية بضرورة مناقشة تحديد المواد التي تفصل الطالب أو تجعله يبقى في الإعادة بجانب مناقشة بدائل العقاب البدني واللفظي، كما أكد أن توصيات هذه الورشة ستجد الاهتمام واعتمادها ضمن اللائحة المدرسية للعمل بها مباشرة.

وقال إسماعيل حمدت الله مساعد المدير الإداري للمرحلة الثانوية أن الورشة تهدف الى تنقيح وتعديل بند من بنود اللائحة المدرسية الخاصة بالطالب .وأبان أن هذا البند تم تعديله قبل ثلاث سنوات، إلا أن هذا التعديل صاحبته العديد من السلبيات تحتاج إلى معالجة من الخبراء في هذه الورشة وطالب الحضور بالنقاش المستفيض حتى تخرج الورشة بتوصيات تعيد عافية التعليم وحق الطالب.

وذكر الاستاذ بشير علي حماد مدير المرحلة الثانوية بالولاية أن الهدف من الورشة هو التفاكر والتشاور مع جهة الاختصاص حول تعديل بند من بنود اللائحة وذلك لتوحيد العمل بها بجميع المدارس الثانوية وتقدم بالشكر والتقدير لإدارات التعليم الثانوي السابقين على هذه المشاركة الفاعلة في الورشة. وأكد أهمية التجديد ومراجعة العديد من أعمال التعليم الثانوي وذلك لتجويد الأداء بالمرحلة الثانوية في الجوانب كافة.

وناقشت الورشة الامتحانات، النقل، الفصل والإعادة وخرجت بالعديد من التوصيات والتعديلات التي تصب في مصلحة الطالب أكاديميًا.

سونا

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