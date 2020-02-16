بالصور.. قصته أشعلت السوشيال ميديا.. شاب سوداني يحارب غلاء المهور في بلاده..يهاجر لأوروبا ويتزوج من حسناء سويدية ويعود بها لأرض الوطن

نجح شاب سوداني في وضع قصة كفاحه كعنوان بارز على السوشيال ميديا في السودان, وذلك بعد إقدامه على الهجرة لأوروبا وتحديداً دولة السويد التي تقع شمال قارة أوروبا.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين للقصة المتداولة بشكل كبير على السوشيال ميديا فإن الشاب السوداني “فيصل” كان قد كافح من أجل الهجرة, وبعد سنوات من دخوله للسويد نجح في الزواج من حسناء سويدية الجنسية.

فيصل لم ينسى وطنه حيث عاد مرة أخرى للسودان وهذه المرة رفقة زوجته السويدية التي جهز له رحلة سياحية لمناطق سودانية جميلة حسبما أكد ناشطون قاموا بنشر قصته بالصور.

وأرجع ناشطون بارزون على مواقع التواصل الاجتماعي سبب زواج الشاب السوداني من فتاة أوروبية إلى غلاء المهور الواضج بالسودان وعدد هؤلاء الغلاء في (الشيلة والمال والذهب والحفلات والصالات) وهي عادات غير موجودة عند الغرب.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد وضع متداولوا الصور والقصة على السوشيال ميديا هاشتاق (كن_مثل_فيصل) في إشارة لمحاربة غلاء المهور بالسودان.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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