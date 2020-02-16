فيديو: يتناول كيلو جراد من أجل 12 ألف (لايك) بأسواق الخرطوم

راهن أحد مقدمي برنامج (لغاويس) على مواقع التواصل الاجتماعي – راهن متابعي البرنامج على تناول وجبة قوامها كيلو من الجراد أو مايقدر (بملوة) وذلك إذا تفاعلوا مع البرنامج بعدد 12 ألف (لايك) قائلاً : (12 ألف لايك والله أكل كيلو جراد) مشيراً إلى أنهما سيقومان بتصوير العديد من الحلقات الجديدة في عدد من الأسواق الشعبية التي تشتهر بأكل الشوارع مثل سوق ليبيا ومايو وغيرها.

وذكر الناشطان مقدما البرنامج بأن الحلقة تم تصويرها في السوق العربي في قلب العاصمة السودانية الخرطوم (دي حلقتنا الليلة , مشينا السوق العربي في الخرطوم , جربنا أكل و لغاويس كتيرة) وكانت أبرز المأكولات التي تروج فيها هي المشروبات البلدية مثل القضيم والتبلدي بجانب الخضروات والفواكه مثل المانجو والتبش بالشطة وغيرها.

الخرطوم (كوش نيوز)

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