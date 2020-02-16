فيديو: حميدتي (أفراد من قوى الحرية والتغيير خلوني أقول التوبة يا حبوبة) وهذا الإجراء لا بد منه

أوضح نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو بأن هناك أصوات في قوى الحرية والتغيير رفضت مساهمة العنصر العسكري في تخفيف الضائقة الاقتصادية موضحاً بأن هذه الأصوات منعتهم التحدث في الاجتماعات المشتركة.

وقال دقلو بأن أفراد من قوى الحرية والتغيير رفضت الاستماع للعسكريين وذلك في اجتماع مشترك في المجلس السيادي والحرية والتغيير حيث أوضح قائلاً :(قالوا ما دايرين نسمع منكم وما تدخلوا قلنا خلاص وأنا قلت بالعبارة التوبة يا حبوبة).

ودعا نائب رئيس المجلس السيادى إلى وضع ميثاق شرف توقعه جميع المكونات التي شاركت في الثورة والمؤسسات الانتقالية من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير والشباب بهدف وضع مصلحة البلد في المقام الأول.

الخرطوم (كوش نيوز)

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