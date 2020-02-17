شاهد .. وثيقة مسربة تكشف مكافآت ضخمة لمذيعي قناة الجزيرة القطرية .. ” فيصل القاسم وجمال ريان على رأس القائمة “!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة مسربة من داخل إدارة قناة الجزيرة القطرية، يتضمن اعتماد صرف مكافآت مالية لقائمة من مذيعي القناة؛ تنفيذًا للتوجيهات الأميرية التي تَضَمّنت الموافقة على الطلبات المقدمة للديوان الأميري القطري بقيمة إجمالية مليون وثمانمائة ألف دولار

وشملت الوثيقة المتداولة قائمة من 8 مذيعين جاء على رأسهم فيصل القاسم الذي حصل على 400 ألف دولار، وكذلك جمال ريان 400 ألف دولار؛ أما غادة عويس فنالت 200 ألف دولار، وروعة إسحاق 250 ألف دولار، ومحمود محمد مراد، وعلا فارس 150 ألف دولار، وعثمان فرح، ووجد علي وقفي 100 ألف دولار.

فيما تفاعَلَ العديد من المغردين ونشطاء المواقع مع قائمة المكافآت الأميرية لفيص القاسم وجمال ريان وزملائهم المعروف عنهم الدفاع المستميت عن قطر وهجومهم على المملكة وولي العهد ، وسخر آخر من الخطاب قائلًا: “ويزعلون إذا قلنا مرتزقة”. واكد أن هذا يفسر إساءة مذيعي الجزيرة القطرية للمملكة، وبقية دول المقاطعة، وأن الأموال التي تصرفها قطر على هؤلاء مثيرة للخجل.

صحيفة المرصد

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