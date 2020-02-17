نتنياهو يعلن لأول مرة عن إقامة علاقات مع جميع الدول العربية باستثناء 3 منها

أكد رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قدرته في بناء علاقات مع الدول العربية والإسلامية، كاشفا عن إقامة علاقات مع جميع هذه الدول باستثناء 3 منها.

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها أمس الأحد، في مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى، عقد في القدس: “أقوم بتطوير اتصالات مع الدول العربية والبلدان الإسلامية، وأستطيع أن أخبركم، أن عدد الدول الإسلامية أو العربية التي لا تربطنا بها علاقات عميقة، هي دولتان أو 3 دول، وأحيانا يتم الكشف عن ذلك”، مستشهدا بزيارته إلى سلطنة عمان، ولقائه مع رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان.

وتطرق إلى تحليق أول طائرة إسرائيلية في أجواء السودان، معتبرا ذلك “تغييرا كبيرا”. وتابع: “السياح الإسرائيليون، الرحالة، سيسافرون إلى أمريكا الجنوبية عبر أجواء السودان، لقد قلصنا وقت رحلتهم بحوالي ثلاث ساعات. من الآن فصاعدا، لن يكونوا بحاجة إلى الذهاب إلى إسبانيا وثم إلى أفريقيا فأمريكا الجنوبية. يمكنهم الآن التحليق مباشرة من فوق السودان إلى البرازيل والأرجنتين، ويمكنهم التوقف خلال الطريق في بلد آخر أقمنا معه علاقات دبلوماسية مؤخرا، وهو تشاد”.

وتابع: “لقد حدثت تغييرات كبيرة، لأن إسرائيل أصبحت الآن قوة يجب أخذها بالاعتبار، ولأن التعاون مع إسرائيل يساعد على الاستعداد وتأمين مستقبل الشعوب، وضمان مستقبل أفضل لها، وهذا موجود في أذهان الجميع”.

وتحدث نتنياهو في كلمته عن الملف الإيراني، فرأى أن “أكبر تهديد لأمن بلدان الشرق الأوسط ودول العالم، هو محاولة إيران امتلاك أسلحة نووية”، مجددا التزام بلاده بعدم السماح لإيران بامتلاك هذه الأسلحة.

سبوتنيك

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