نائب مدير مشروع سد النهضة يعلن نسبة البناء حتى الآن وموعد بداية الملء

قال نائب مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، إنه تم إنجاز 86% من الأعمال الإنشائية للسد الذي لا تزال المفاوضات جارية بشأنه بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأوضح المهندس بلاتشو كاسا، في تصريح للجزيرة القطرية أن 6 شركات أوروبية وصينية تعمل على مدار الساعة لإنجاز جميع جوانب الأعمال الإنشائية والفنية.

ولفت إلى أن بدء ملء السد سيكون حسب المخططات في يونيو/ حزيران المقبل، على أن يصبح جاهزا لإنتاج جزئي من الطاقة الكهربائية مطلع العام المقبل.

وكانت الخارجية المصرية أعلنت الخميس الماضي أنها تتوقع اتفاقا نهائيا عادلا قريبا برعاية أمريكية، بيد أن الجانب الإثيوبي أشار إلى إحراز تقدم دون التوصل لتسوية حاسمة.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت -عقب الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية- أن واشنطن وافقت على تسهيل الاستعدادات لإبرام الاتفاق النهائي بشأن تشغيل وملء السد لعرضه على الوزراء والرؤساء في الدول المعنية للتوقيع عليه بحلول نهاية الشهر الجاري.

وباشرت إثيوبيا بناء السد عام 2011 بكلفة أربعة مليارات دولارات، وتتوقع الانتهاء منه عام 2022.

وتتخوف مصر التي تعتمد بنسبة 90% على مياه النيل، من تأثير سد النهضة على تدفق مياه النهر إليها، في حين تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، مشددة على أن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.

سبوتنيك

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