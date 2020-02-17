انطلاق ملتقى ومعرض السودان الدولي للتعدين غدا

تنطلق يوم غدا (الثلاثاء) بالخرطوم أعمال ملتقى ومعرض السودان الدولي للتعدين في دورته الخامسة بالخرطوم في الفترة من ١٨-٢٠ من شهر فبراير الجاري بمشاركة عدد من الدول و الشركات الكبرى العاملة في مجال التعدين.

وسيخاطب الجلسة الافتتاحية بقاعة الصداقة بالخرطوم رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك ووزير الطاقة والتعدين عادل على ابراهيم وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي.

ويعد المتلقى الذي تنظمه وزارة الطاقة والتعدين ممثلة في ذراعها الفني الهيئةالعامة للأبحاث الجيولوجية أكبر تجمع لصناع القرار والفاعلين التجاريين في مجال التعدين ، ويجذب آلاف المختصين في القطاع، ويصاحب فعاليات الملتقى معرضاً لآليات ومعدات التعدين سيقام لثلاث ايام بفندق القراند هوليداي فيلا، كما يشهد تقديم عدد من الأوراق العلمية المختصة يقدمها عدد من الخبراء في مجال التعدين بينهم خبراء أجانب وسودانيين إلى جانب عقد جلسة خاصة بالاستثمار في التعدين بمشاركة عدد من وزراء القطاع الاقتصادي.

ويمثل الملتقى فرصة لاستشكاف والاطلاع علي عالم التعدين بالسودان، كما أنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق لتراخيص مربعات جديدة في التعدين

سونا

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